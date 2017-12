Fepam lança aplicativo que informa balneabilidade em praias gaúchas

Boletim aponta que quatro dos 79 balneários monitorados estão com águas impróprias para banho

Foto: Arquivo Palácio Piratini

Neste verão, o Projeto Balneabilidade apresenta novidades. A Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) lança, nesta sexta-feira (15), um site e um aplicativo com informações sobre a qualidade das águas em balneários gaúchos. Desenvolvido com o apoio da Procergs e do Corpo de Bombeiros, o serviço também oferece informações sobre as condições de segurança para banho e a previsão do tempo.

A finalidade é modernizar e facilitar a comunicação com os veranistas. Pelo site e pelo aplicativo, será possível visualizar se as águas estão próprias ou impróprias para banho. Mesmo com a novidade, a Fepam optou por manter as tradicionais placas informativas nos locais onde as águas estiverem sem condições de banho. O serviço pode ser acessado pelo computador ou no modo web app, não sendo necessário fazer download em lojas de aplicativos.

Os web apps são uma espécie de atalho na tela do celular e têm as vantagens de ser mais leve, não ocupar a memória, consumir menos internet e operar normalmente mesmo em lugares com pouco sinal. O serviço funciona nos sistemas Android e iOS. Para ter o aplicativo no seu celular, basta acessar o site balneabilidade.rs.gov.br e criar o atalho.