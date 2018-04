Balanço da PRF, BM e Comando Rodoviário é de 4.852 infrações e 221 veículos recolhidos

Foto: Divulgação



Da zero hora de sexta-feira (20) até a meia-noite da segunda (22), 11.387 veículos foram alvo de fiscalização dos órgãos de trânsito no Estado na 87ª Viagem Segura, operação integrada coordenada pelo DetranRS. Na edição de Tiradentes, Polícia Rodoviária Federal, Brigada Militar e Comando Rodoviário da BM registraram 4.852 infrações, recolheram 221 veículos e 103 documentos de habilitação irregulares.

Apesar do esforço conjunto dos órgãos de trânsito para a redução da acidentalidade, chegou a 147 o número total de acidentes, que resultaram em 15 mortes durante a operação (média de 5 por dia) e 162 feridos. No ano passado, foram 13 mortes em quatro dias da Viagem Segura de Tiradentes, considerando as vítimas que vêm a óbito em até 30 dias pós-acidente.

As autuações por direção sob a influência de álcool constatadas por teste positivo no exame do etilômetro somaram 33. Dessas, oito condutores foram enquadrados por crime de trânsito e conduzidos à delegacia de polícia por apresentarem níveis acima de 0,33 mg de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões. Outros 68 condutores se recusaram a realizar o teste. Todos sofrerão as sanções administrativas do artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro: multa de R$2.934,70 e suspensão do direito de dirigir por um ano (além da retenção do veículo e do documento).

Fonte: Detran