Festa e solidariedade marcam 1º CRAS Sul Cidadão

Música, cachorro quente, bolo, refrigerante, grafite, medição de pressão e glicose, corte e design de sobrancelha, mostra de artesanato e solidariedade fizeram parte da 1ª Edição do Cras Sul Cidadão.

Promovido pela Prefeitura Municipal através do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), da Secretaria de Assistência Social, a ação ocorreu no Cras da Vila Sul e contou com grande público, além da ajuda da Secretaria de Saúde, que disponibilizou um profissional para testes de saúde e da Equipe de trânsito, que interrompeu o trânsito local.

A Secretária de Assistência Social, Maria Tereza de Macedo, com sua equipe da Secretaria e do Cras; o presidente da Câmara de Vereadores, Ricardo Rosso; membros do Clube da Melhor Idade e Vivência; além dos Arteiros Volks Club (que doaram centenas de peças de roupas), marcaram presença no evento.

Os salãos de Beleza Sereia do Sol, Espaço da Beleza e Kelly Design de Sobrancelhas fizeram a cabeça e o visual dos frequentadores do Cras, com cortes de cabelo e sobrancelhas e a festa teve a participação especial da escola de Samba Unidos da Vila Sul e foi embalada pelo grupo musical formado por Algenor, Ronaldo e Airton.

Galeria de Fotos AQUI

(Comunicação da Prefeitura)