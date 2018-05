Filial está prevista para abrir no próximo mês





Quem está procurando emprego tem uma oportunidade de conseguir a esperada colocação no mercado de trabalho. O supermercado Minuano está oferecendo 40 vagas de emprego na nova loja que a empresa caçapavana abrirá no mês de junho. A filial será instalada na rua Benjamin Constant esquina com a avenida Barão do Rio Branco, antigo Peruzzo Supermercados.



Segundo o proprietário Henrique Tronco, a nova unidade terá 450 metros quadrados de área e estacionamento para os clientes.



– Começamos a traçar o plano de expansão em 2017. Avaliamos a instalação do novo supermercado em vários pontos até fecharmos negócio com a rede Peruzzo. Adquirimos 95% da estrutura (equipamentos, gôndolas e prateleiras). Os caçapavanos ganharão uma loja com todo mix de produtos e a qualidade do açougue, padaria e hortifrutigranjeiro do Minuano matriz – disse.



Resolvemos investir na cidade para proporcionar uma nova opção de compra e dar oportunidade para as pessoas a se inserirem no mercado de trabalho.



– O Minuano investe na qualificação de seus colaboradores. É bom ver o crescimento profissional das pessoas. Muitos que iniciaram como empacotadores hoje estão trabalhando em funções administrativas, outros lideram setores – declarou Tronco.



Interessados em participar do processo seletivo do Supermercado Minuano deverão ir até a loja da rua Júlio de Castilhos das 9h às 12h, preencher um curriculo que é entregue pela psicóloga Darcyane Melo e Nicole Borges do setor de Recursos Humanos. As contratações ocorrerão em junho.