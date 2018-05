A pouco mais de uma semana do evento que acontece no próximo dia 3 de junho, a organização da Copa dos Refugiados foi obrigada a transferir a realização das semifinais e finais da segunda edição da Copa dos Refugiados para o Beira-Rio, uma vez que a administração da Arena do Grêmio interditou o espaço para preservação do gramado. As quartas de final, que acontecem o dia 2 de junho, permanecem no Estádio Passo D’Areia.

O evento, que reúne mais de uma centena de atletas migrantes e refugiados representando seus países de origem, faz parte de um torneio nacional: a Copa do Brasil dos Refugiados. Após a etapa de Porto Alegre, acontece em julho a 5ª edição da Copa em São Paulo e, em agosto, a 1ª Copa dos Refugiados no Rio de Janeiro, com jogos nos estádios de São Januário e Engenhão. Os vencedores das etapas regionais do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo disputarão as finais em setembro no estádio do Pacaembu, em São Paulo.

A Copa dos Refugiados de Porto Alegre terá oito times, totalizando 120 atletas de Angola, Colômbia, Guiné Bissau, Haiti, Líbano, Peru, Senegal e Venezuela. Além dos jogos, está programada uma ação de empregabilidade, com cadastramento de currículos de refugiados, que serão encaminhados para empresas da indústria, comércio e serviços do RS.

Com o mesmo objetivo, será produzido o álbum de figurinhas da Copa dos Refugiados, com fotos e minicurrículos dos jogadores. Os jogos também serão acompanhados por “olheiros” do futebol amador do RS para que eles identifiquem craques para os seus times ou futuros adversários entre as equipes que estão em campo, gerando uma verdadeira inclusão social.

Rodrigo Vicêncio, sócio-diretor da Ponto Agência de Inovação Social, aposta nos benefícios que o torneio pode trazer para a autoestima dos refugiados e para a percepção que a sociedade tem deles. “existe uma visão até certo ponto estereotipada dos refugiados e esta ação tem o mérito de jogar uma luz sobre um grupo de pessoas que tem seus valores, sua cultura, seus sonhos e que quer muito contribuir com a nossa sociedade. Afinal, diversamente de quem nasceu no Brasil, eles escolheram ser brasileiros”, conclui.

O sorteio dos jogos da fase regional da Copa dos Refugiados será realizado no dia 30 de maio, às 15h no plenário da Federação Gaúcha de Futebol e os jogos acontecem nos dias 2 e 3 de junho.

No sábado (02), a primeira etapa da disputa será no Estádio Passo D’Areia do Esporte Clube São José a partir das 09h. As semifinais e a grande final serão realizadas no Estádio Beira-Rio, no domingo (03) e terão início às 13h.

O evento, que tem regulamento oficial elaborado pela Federação Gaúcha de Futebol, contará com a participação e apoio de ex-jogadores do futebol gaúcho. A expectativa é de que o público supere o do ano passado, chegando a três mil pessoas.

Para assistir aos jogos, tanto no Passo D’Areia, quanto no Beira-Rio, será cobrado ingresso único no valor de R$ 10,00 e os recursos serão destinados ao projeto Tunipiquês – ação social que promoverá cursos gratuitos sobre linguagem e cultura brasileira, visando facilitar a inserção dos refugiados na sociedade e no mercado de trabalho.

A etapa de Porto Alegre da Copa dos Refugiados é realizada pela Ponto Agência de Inovação Social, em parceria com a ONG África do Coração e promovida pelo ACNUR (Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados) com apoio do Sport Club Internacional, BRIO, Federação Gaúcha de Futebol, Esporte Clube São José, Secretaria de Desenvolvimento Social e Esporte de Porto Alegre, ABACE (Associação Buriti de Arte, Cultura e Esporte), ASAV (Associação Antônio Vieira), Beat Conteúdo e Relacionamento, Agência Matriz, Fuerza Studio, Uniritter e Sociedade Libanesa. O evento é patrocinado pela Sunrice, marca de arroz que destina 25% do faturamento obtido com os royalties da venda dos seus produtos para benefício de projetos para refugiados fora e dentro do Brasil.

Serviço:

Copa dos Refugiados Porto Alegre, edição 2018

Datas e locais: 02/06 no Estádio Passo D’Areia (quartas de final) – das 09h às 13h

03/06 no Estádio Beira-Rio (semifinais e final) – das 13h às 17h

Ingressos: R$ 10,00 (venda somente antecipada pelo site www.copadosrefugiados.com e na plataforma Sympla – www.sympla.com.br)

O ingresso é único e válido para os dois dias de jogos.

Sobre a Copa dos Refugiados

Iniciativa do imigrante congolês Jean Katumba, fundador da ONG África do Coração, a Copa dos Refugiados surgiu em 2014 na cidade de São Paulo. O evento, que é um torneio entre times formados por refugiados que representam seus países de origem, tem por objetivo integrar os migrantes à sociedade e promover sua inclusão social. Em 2018, além da segunda edição em Porto Alegre, acontecerá a quinta edição em São Paulo e a primeira edição no Rio de Janeiro. Os vencedores das etapas regionais disputarão as finais da Copa do Brasil dos Refugiados em setembro no estádio do Pacaembu em São Paulo.

Contato: Rodrigo Vicêncio

E-mail: rodrigo.vicencio@lucrosocial.com

Fone: (51) 99674.1096

www.copadosrefugiados.com

Beat Conteúdo e Relacionamento / Assessoria de imprensa / www.beatcr.com