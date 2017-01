Flagrantes de embriaguez caíram 20% nos dois últimos anos

Completando seis anos em fevereiro de 2017, a Balada Segura continua apresentando resultados positivos. Mesmo com o aumento de 21% nas abordagens em 2016, as equipes do Detran que atuam nas blitze em Porto Alegre e no Litoral registraram uma redução de 18,5% nos testes positivos e 36% nos crimes de trânsito, em relação a 2015. Embora tenha havido também um aumento de 6% nas recusas ao etilômetro, os dados indicam uma mudança gradual.



As equipes do Detran abordaram 28.850 veículos em 364 blitze no ano passado. Em 2015, foram 23.828 os fiscalizados em 382 blitze. Os registros de testes positivos passaram de 647, em 2015, para 513, em 2016 (-21%), e os registros de crime de trânsito, de 80 para 51% (-36%). As recusas, no entanto, passaram de 1.817 para 1.924 (+6%). A variação entre os condutores que foram autuados pela infração prevista no artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro, dirigir sob o efeito de álcool, somando-se testes e recusas, foi de -1%.



O percentual de autuados por dirigir sob o efeito de álcool (ou estar sob suspeita de) passou de 10%, em 2015, para 8%, em 2016. Dos 28,8 mil abordados no ano passado, a maioria (26,4 mil) fez o teste e comprovou estar em condições para dirigir e compartilhar o espaço publico. Em 2015, 21,3 mil motoristas, de um total dos 23,8 mil abordados, estavam de acordo com a legislação.



O número de autuações por outras infrações também caiu. Foram 5.569 em, 2015, e passaram a 5.141, em 2016, uma redução de 7,7%. No entanto, as equipes do Detran recolheram mais veículos e CNHs irregulares no último ano. Foram 805 veículos recolhidos, em 2015, e 1.600, em 2016, um aumento de quase 100%. As CNHs recolhidas passaram de 2.546 para 2.633, aumento de 3%, de 2015 para 2016.

Além das equipes do Detran que atuam em Porto Alegre e no Litoral durante o veraneio, agentes de trânsito de outros 28 municípios também realizam blitze regulares da Balada Segura.

Fonte: Ascom Detran/RS – Foto: Leandro Osório/Especial Palácio Piratini