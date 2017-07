Uma casa foi destruída pelo fogo na manhã de sábado, dia 1º, na localidade de Cerro do Louro, em Formigueiro. O incêndio ocorreu por volta das 10h .

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros de São Sepé, no momento em que chegaram ao local a residência de madeira já estava destruída pelas chamas.

A família formada por quatro pessoas não estavam no local. Não há informações sobre o que teria causado o incêndio.

