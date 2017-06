Foragido do Presídio Estadual é capturado pela BM

A Brigada Militar capturou Valmir Marques Stell, vulgo Crime, no começo da noite deste domingo, dia 25, em Caçapava do Sul. A BM recebeu uma denúncia anônima informando que o foragido do sistema prisional estava pròximo de uma casa na rua Barão de Caçapava.

Segundo relato policial, ao ver a chegada da viatura, Crime tentou subir no telhado de residência para fugir. Quando foi detido pelo policial, ele agarrou a arma do militar e acabou disparando um tiro que passou de raspão pelo joelho direito do foragido.

Valmir Stell havia fugido do Presídio Estadual de Caçapava na sexta-feira, dia 16, juntamente com Ricardo Santos, que ainda está solto. Os dois serraram a grade da cela. Crime foi encaminhado à Delegacia de Polícia e depois será levado ao Presídio.

Foto: Divulgação