Fórum de Desenvolvimento da Região da Unipampa será realizado em Bagé

Evento promoverá diálogo entre a Universidade e gestores de 21 municípios

A Universidade Federal do Pampa (Unipampa), por meio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (Proext), promove a primeira edição do Fórum de Desenvolvimento da Região da Unipampa. O evento, que será realizado no dia 25 de abril, no Salão Nobre da Prefeitura de Bagé, tem como objetivo proporcionar o diálogo entre a Universidade, prefeitos e secretários, a fim de identificar possíveis demandas específicas dos municípios de atuação da Instituição.

O Fórum iniciará às 8h com o credenciamento dos participantes. Após a abertura do evento, a manhã de trabalhos será dividida em dois blocos. No primeiro, haverá a apresentação da Universidade e de suas pró-reitorias. O segundo bloco será destinado à exposição das dez Unidades Universitárias da Unipampa: Alegrete, Bagé, Caçapava do Sul, Dom Pedrito, Itaqui, Jaguarão, Santana do Livramento, São Borja, São Gabriel e Uruguaiana. À tarde, será realizada a explanação de um representante de cada município presente no Fórum.

Segundo a pró-reitora de Extensão e Cultura, Nádia Fátima dos Santos Bucco, “esta é uma atividade de acolhida inicial aos novos gestores municipais com os quais a Unipampa tem estreito relacionamento, seja através de sua Unidade no município ou atividades EAD/UAB”. Nádia afirma que “neste evento será reforçado o papel da Universidade no desenvolvimento regional, bem como a importância de um relacionamento de proximidade a fim de planejarem ações futuras em conjunto”.

Municípios que participarão do evento

O Fórum de Desenvolvimento da Região da Unipampa contará com a presença de gestores dos seguintes municípios: Alegrete, Bagé, Barra do Quaraí, Caçapava do Sul, Cacequi, Cachoeira do Sul, Candiota, Dom Pedrito, Hulha Negra, Itaqui, Jaguarão, Lavras do Sul, Manoel Viana, Quaraí, Santana do Livramento, São Borja, São Gabriel, São Sepé, Santa Margarida do Sul, Uruguaiana e Vila Nova do Sul.

Por Franceli Couto Jorge