Fórum terá horário diferenciado em janeiro e fevereiro

O Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Desembargador Luiz Felipe Silveira Difini, expediu a Ordem de Serviço que determina alteração nos horários de funcionamento do Judiciário Estadual nos meses de janeiro e fevereiro e na Quarta-Feira de Cinzas.

Nos meses de janeiro e fevereiro de 2017, o horário de expediente, nas segundas-feiras, será das 12h às 19h, de forma ininterrupta, mantendo-se os respectivos serviços sob regime de plantão, e sem prejuízo das audiências já marcadas. Nas sextas-feiras, o expediente será das 8h às 15h.



Carnaval

No dia 1º/3/2017, Quarta-Feira de Cinzas, o horário de expediente será das 12h às 19h, de forma ininterrupta.

Fonte: TJRS