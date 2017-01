Frota de veículos em Caçapava cresceu 88% em nove anos

Rua Sete de Setembro, esquina Benjamim (Foto: Marcelo Marques/Gazeta)

O total de veículos em Caçapava nos últimos noves anos saltou de 9.796 veículos registrados para 18.327, segundo dados do ano de 2016 do Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Sul (Detran) divulgado nesta semana.

Em nove anos, o aumento é de 88%. Segundo o órgão, a frota circulante é formada por carros, motos, caminhões, ônibus, microônibus, caminhonetes, utilitários e outros tipos de automotores. Considerando o número de habitantes, a cidade tem uma média de um veículo para cada dois habitantes.

Conforme o Detran, no ano passado, o Rio Grande do Sul registrou um incremento de 2,7% na frota, a menor variação dos últimos 13 anos. O crescimento que vinha em uma média de 6% ao ano desde então, começou a reduzir em 2014. Passou de 5,3% naquele ano para 3,5% em 2015.

O incremento da frota gaúcha foi de 144,4% em 20 anos. Em 1997, eram 2,6 milhões de veículos. Ao virar o ano de 2016, já eram 6,4 milhões, uma diferença de 3,7 milhões de veículos a mais circulando nas ruas e rodovias do estado.

Mesmo com a desaceleração do crescimento, o aumento expressivo da frota representa um grande desafio para os gestores, não somente em termos de infraestrutura, mas também de conscientização e educação para o trânsito.

FROTA DE CAÇAPAVA POR TIPO

Automóvel – 11.071

Motocicleta – 2.826

Caminhão – 931

Reboques – 851

Ônibus e micro – 215

Tratores – 11

Caminhonete e Utilitário – 2.415

Outros – 7

Total – 18.327

CAÇAPAVA DO SUL

2007 – 9.796

2008 – 10.519

2009 – 11.408

2010 – 12.226

2011 – 13.200

2012 – 14.228

2013 – 15.448

2014 – 16.640

2015 – 17.524

2016 – 18.327

LAVRAS DO SUL

2007 – 1.776

2008 – 1.916

2009 – 2.002

2010 – 2.130

2011 – 2.231

2012 – 2.447

2013 – 2.615

2014 – 2.856

2015 – 3.028

2016 – 3.173

SANTANA DA BOA VISTA

2007 – 2.436

2008 – 2.601

2009 – 2.084

2010 – 3.018

2011 – 3.266

2012 – 3.528

2013 – 3.720

2014 – 4.013

2015 – 4.240

2016 – 4.381

SÃO SEPÉ

2007 – 6.824

2008 – 7.454

2009 – 8.059

2010 – 8.515

2011 – 9.047

2012 – 9.682

2013 – 10.506

2014 – 11.215

2015 – 11.799

2016 – 12.277

Fonte: Detran/RS