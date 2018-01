Fundação Universitária de Cardiologia vai gerir Hospital Regional de Santa Maria

A Fundação Universitária de Cardiologia foi contrata pelo Estado para administrar o Hospital Regional de Santa Maria. O anúncio foi feito no final da manhã de quarta-feira (17) pelo governador José Ivo Sartori por meio de suas redes sociais e pela Rádio Piratini.



“Quero comunicar a Santa Maria e região que hoje estamos dando um passo importante sobre a gestão do Hospital Regional. Recebemos parecer favorável da Procuradoria Geral do Estado para contratar uma instituição externa para a administração do hospital. Diante desse parecer, informo que a instituição selecionada é a Fundação Universitária de Cardiologia, mais conhecida como o Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul”, anunciou o governador.

Com o aval da PGE-RS, a Secretaria da Saúde trata agora dos termos e detalhes da contratação. Sartori afirmou que esta é a primeira parte. “É um passo importante, mas o trabalho precisará ter continuidade”, enfatizou.

Fonte: Secom-RS

Foto: Luiz Chaves/Palácio Piratini