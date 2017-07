A estudante Eduarda Maicá, 17 anos, representando Confiança Consultoria Econômica, é a Rainha do Comércio 2017. A escolha aconteceu no sábado, dia 8, no Piscina Tênis Clube. A primeira Princesa é Karine Luiz Trindade, 20 anos (Inducal). A segunda princesa é Thais Leopoldes, 18 anos (Farmácias Nicola).

Fotos: SiteTNT

12.07.2017 – 17h41min