Ismael Vivian Eilers, seu Memé, como era mais conhecido, foi agricultor, comerciante, vereador e prefeito de Caçapava do Sul. Ele nasceu neste município em 28 de julho de 1909, filho de João Batista Eilers e de Antônia Decimina Vivian Eilers. Era casado com Alvorina de Oliveira Eilers, de cujo matrimônio nasceram os filhos Jorge e Otelo.



Ismael Vivian Eilers foi vereador por duas legislaturas de 1955 a 1958 e 1959 a 1962, e prefeito de Caçapava do Sul de 1969 a 1973, tendo como vice-prefeito Marino Casanova. Pertenceu ao Partido Libertador (PL), a Aliança Renovadora Nacional (ARENA) e ao Partido Democrático Social (PDS), do qual foi presidente e organizador.

Presidiu a Cooperativa Tritícola Caçapavana Ltda (COTRISUL) em três oportunidades consecutivas, dando inícioà construção da atual sede da entidade, com a edificação do primeiro pavilhão. Como prefeito sempre manteve as portas do seu gabinete abertas ao público, no intuito de solucionar todas as solicitações da melhor forma possível.



No programa de saneamento de seu governo elevou em 96% o número de habitantes servidos por água potável e construiu 250 metros de canalização do antigo sangão. Colocou iluminação a mercúrio nas Ruas XV de Novembro, Benjamin Constant e parte da Rua Sete de Setembro; remodelou a Praça Marechal Floriano, e construiu um sanitário para uso público. No Largo Farroupilha, construiu a Fonte Luminosa de Águas Dançantes e na Praça Osvaldo Aranha, um Chafariz. Também as quadras das Avenidas Cel. Coriolano Castro e Barão do Rio Branco receberam especial atenção. Ismael Vivian Eilers arborizou, ornamentou e ajardinou as praças e principais vias públicas contando com a colaboração gratuita dos amigos Nélio Silveira Alves e Arnaldo Luiz Cassol no plantio de árvores e na luta contra os depredadores.

Realizou o calçamento de 38 quadras do perímetro urbano, manteve a limpeza permanente e colocou cestas receptoras de lixo. Na sua administração, obteve junto ao Poder Legislativo a aprovação para a doação de terreno para construção do prédio da CRT. Para atendimento à saúde adquiriu uma Kombi ambulância para transporte de doentes sem recursos. Construiu várias pontes, aumentou o Parque Rodoviário, adquiriu 87 linhas telefônicas e implantou o sistema UHF.



No setor de Educação, foram construídas 33 salas de aula e colocadas em funcionamento 114 escolas; alfabetizados mais de 900 alunos pelo MOBRAL; instalada a Biblioteca Pública Municipal e criada linha de ônibus para transporte de alunos da Coxilha de São José. Cuidou do esporte e melhorou o Estádio Municipal. Realizou convênio com a COHAB para a construção de 56 casas de alvenaria, e com a Universidade de Caxias do Sul e Secretaria da Agricultura criou o campo experimental de viticultura, para o qual adquiriu uma gleba de 28 hectares, visando à cultura de uvas de castas finas. Conseguiu junto ao Governo do Estado que o traçado da BR 392 passasse junto à cidade.



Ismael Vivian Eilers era um espiritualista convicto, dedicado à família, ao seu semelhante e ao seu município, ficando conhecido pelo carinho e atenção que tinha para com os menos favorecidos e pela beleza das flores espalhadas pela cidade.



Em sua homenagem nesta cidade, levam seu nome a Fonte Luminosa de Águas Dançantes do Largo Farroupilha e o Centro Espírita localizado na Avenida Santos Dumont.



Ismael Vivian Eilers faleceu em 27 de maio de 1989, aos 79 anos de idade.



Fátima Jovane Nunes

fatimajovane@hotmail.com