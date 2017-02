(Foto: Marcelo Marques/Arquivo)

Um galpão de alvenaria e madeira localizado na localidade de Durasnal (BR 290), no interior de Caçapava, foi consumido pelo fogo na tarde de terça-feira, dia 7. O incêndio foi registrado por volta das 15h.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas quando chegou ao local as chamas já tinham destruído o prédio e todos os objetos que estavam no galpão. A causa do incêndio será investigada. Ninguém se feriu.