Garantido repasse antecipado do ICMS 2017 à Prefeitura dia 29

O Banrisul autorizou a antecipação do repasse da primeira parcela do ICMS 2017 às prefeituras gaúchas. A medida atende a pedido da Famurs. A Federação estima que os municípios recebam R$ 110 milhões de reais em 29 de dezembro de 2016. O montante representa a arrecadação dos dias 26, 27 e 28 de dezembro.

O presidente da Famurs, Luciano Pinto, destaca que a antecipação de receita

ajuda os gestores em final de mandato. “Os prefeitos poderão utilizar estes

valores que serão recebidos no dia 29 para auxiliar no fechamento de

contas. Muitas prefeituras estão com dificuldades. O recurso vem em boa

hora”, destacou.

ICMS

Sendo uma importante fonte de receita para os municípios, o Imposto sobre

Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS) é o tributo sobre

a movimentação de mercadorias. O imposto inclui diversos produtos como

eletrodomésticos, alimentação, cosméticos, além de serviços de transporte

interestadual e intermunicipal e de comunicação.

Fonte: Famurs