Geóloga caçapavana recebe prêmio por mineradora de Goiás

Luciana Dorneles recebe o prêmio durante o evento

(Foto: Divulgação)





A mineradora SAMA foi premiada no 19º Prêmio de Excelência da Indústria Minero Metalúrgica, promovido pela Revista Minérios & Minerales, no mês de maio de 2017. A Revista é reconhecida entre os mais importantes veículos de informação do ramo de mineração. A Geóloga e Chefe do Planejamento de Lavra da SAMA, a caçapavana Luciana Oliveira Dorneles Braga, recebeu o prêmio representando a empresa com sede em Minaçu, Goiás.

Dentre as diversas categorias, a SAMA concorreu com um projeto no aspecto ambiental que aborda a recuperação de áreas degradadas, um dos passivos mais visados e monitorados por seus stakeholder. O artigo trata sobre os testes de quatro composições de plantio de hidro-semeadura e preparo do solo com objetivo de promover sua revegetação.

A formação de cobertura vegetal é um desafio, principalmente em ambientes que apresentam solos com baixa fertilidade e com falta ou pouca distribuição de elementos essenciais para o desenvolvimento de espécies vegetais. No entanto, os testes apresentaram sucesso na formação vegetal pela seleção de solos de cobertura utilizados, procedentes de decapeamento.

Neste projeto, Luciana contou com o apoio do consultor Rodrigo Ordone, Diretor Técnico da RG Bioengenharia & Soluções Ambientais, que tem acompanhado vários projetos já concluídos e outros em desenvolvimento pela área de Planejamento de Lavra da mineradora desde 2015.

Uma das principais premissas gerenciais da SAMA é a responsabilidade socioambiental. Esse princípio é visto por meio das ações realizadas pela empresa e confirmado pelo reconhecimento demonstrado por tantas premiações.

Comunicação Integrada SAMA