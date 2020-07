Segundo o Corpo de Bombeiros de Caçapava, desde segunda-feira (29), uma série de palestras com transmissões ao vivo vêm sendo realizadas, abordando os mais diversos temas do dia a dia do trabalho dos bombeiros, como técnicas de combate à incêndio, resgate veicular, atendimento pré-hospitalar, salvamento, busca e resgate aéreo, terrestre e aquático, legislação e segurança contra incêndio, entre outros.

Em virtude da pandemia do Covid-19, as referidas palestras se dão de forma virtual através de plataformas digitais. As lives são transmitidas pelo CBMRS via Instagram (@cbmrsoficial) e pelo YouTube (CBMRS Canal Oficial), com militares mediadores de todos os batalhões do Estado, militares e profissionais civis convidados.

Em Caçapava do Sul, o Corpo de Bombeiros Militar completou 14 anos de existência em março deste ano, está situado na Rua Barão do Rio Branco n° 1215, ao lado da Empresa São João, os telefones de contato e emergência são, respectivamente, 3281-5144 e 193.

Informações: CBM de Caçapava do Sul