A grande final da segunda edição do Festival da Canção Nativista Autoral ocorre hoje, dia 06, às 19h, e terá transmissão ao vivo pelo Facebook @festivaldacancaonativista, pelo canal do evento no YouTube (https://bit.ly/3pwXLad) e pela rádio Encantadas 88.9FM. Além dos finalistas, se apresentarão Estrada Fora, Doble Chapa, Lizandro Amaral e Joca Martins.

Segundo um dos organizadores, Ignácio Lemos, esta edição teve 92 músicas inscritas entre as duas categorias, Revelação e Profissional, e contou com a participação de artistas de diversas regiões do Estado. Um júri técnico escolheu 10 canções em cada categoria. Estas foram apresentadas ao público, que pode votar e escolheu as seguintes finalistas: “Gaúcho forjado por Deus” (letra de Fábio Guido e música de Eliseu Duarte), “Varrendo o tempo” (letra e música de Aline Bosa) e “Gravata colorada” (letra e música de Diego Rodrigues), em Revelação, e “Minha tropilha encordoada” (letra de Thomas Marques dos Santos e música de Leandro Martins Marques), “Pra quando o inverno chegar” (letra de Paulo Ricardo Costa e música de Cícero Goulart da Fontoura) e “Terra sagrada” (letra de Evandro Zamberlan e música de Marcio Correia), em Profissional.

De acordo com Ignácio, até quarta-feira, dia 02, 7.910 votos haviam sido recebidos. Ele estima que, nesta edição, esse número será menor que na anterior devido à nova metodologia adotada: cada pessoa pode votar apenas uma vez. Outra novidade do sistema de votação são os compartilhamentos no Facebook, que contam pontos na fase final. O vídeo mais compartilhado receberá 50 votos; o segundo, 30; e o terceiro, 15.