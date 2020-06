João Giacchin fez um relato sobre uma escalada muito importante que realizou em 1990. Uma Via de escalada da base da Pedra até o topo da Pedra do Segredo e que muitos escaladores do Rio Grande do Sul gostam de repetir para conhecerem o passado da escalada gaúcha.Todo um símbolo para o alpinismo no estado. Além de ser uma linda história da qual ele foi o pioneiro, João foi o primeiro alpinista a escalar esta lendária pedra que é um símbolo em Caçapava do Sul.

30 anos da escalada da lendária Pedra do Segredo

Pedra do Segredo

O segredo da Pedra do Segredo é um mistério que jamais será desvendado ou decifrado pela significância de seu tesouro que é poético, incalculável e sem comparação, mas principalmente por ser uma experiência de valor imaterial.

A fantástica urdidura da história da escalada gaúcha que se tornou referência nacional foi um autêntico marco na escalada brasileira. Para à época, a conquista da mítica e lendária Pedra do Segredo de Caçapava do Sul foi uma aventura impressionante e uma atividade das mais importantes da história da escalada gaúcha e do montanhismo brasileiro.

A icônica escalada da emblemática Pedra do Segredo (que foi um projeto meu do ano 1989, mas que levei a cabo em 1990), teve uma repercussão muito favorável a nível nacional; A escalada sugere sempre uma aventura incomparável e se distingue no panorama do esporte nacional, com seus 120 metros de cumprimento, a via de escalada que batizamos em 1990 com o sugestivo nome de “Sem Medo de Ser Feliz” é muito mais que uma escalada de vanguarda, simboliza uma época, e representa a ‘cereja da torta’ de uma cultura esportiva fundamentado em princípios alpinos.

Etapas da histórica escalada da Pedra do Segredo:

1ª Etapa da Conquista:

O projeto e conquista da via ‘Sem Medo de Ser Feliz’ de 1989, foi um projeto do escalador de rocha, alpinista, poeta e escultor João Giacchin (aventura que este ano completou 30 anos).

Quando cheguei na Serra do Segredo em outubro de 1989, para dar vida à escalada em rocha no interior do estado, e para dar seguimento ao legado deixado pelo Pioneiro Edgar Kittelmann (que em 1973/74 realizou a primeira escalada da Serra do Segredo), fiquei encantado, tudo era virgem em termos de natureza, então, conquistei para aquela época a via que foi considerada a mais bela escalada do montanhismo gaúcho que foi batizada com o sugestivo nome de ‘Obrigado pela Vida’, na espetacular Pedra Alta (Pedra da Abelha ou Pico Maior do Segredo).

Ao concluir minha escalada ‘Obrigado pela Vida’ (na mítica Pedra Alta – Pedra da Abelha), retornei à Estrada do Segredo, onde me sentei para descansar em frente à monumental e lendária ‘Pedra do Segredo’ e, absolutamente absorto e envolvido em sonhos de contexto alpino, pensei: Que sonho poder estar aqui e agora sem poluição e sem confusões urbanas; Uma escalada na Pedra do Segredo poderia ser algo extraordinário e inusitado!

Conquistar uma via em estilo alpino na Pedra do Segredo poderia ser o maior acontecimento da escalada do Rio Grande do Sul; um autêntico sonho alpino que poderia ser a escalada mais incrível do extremo Sul do Brasil; parece um sonho, mas pressinto que o universo conspira a meu favor. Definitivamente, esta parede será o meu próximo projeto, farei uma escalada memorável e inovadora. ‘Ressignificar’ a escalada gaúcha é preciso e farei isso como um verdadeiro alpinista, com entusiasmo, coragem, criatividade, critério próprio e autossuficiência. Qualidades que definem o seleto e distinto caráter dos melhores alpinistas do mundo alpino e da escalada em rocha de qualidade ética e atlética.

2ª Etapa da Conquista:

Primeira investida, 04 e 05 de fevereiro de 1990:

Para mim a conquista da maior via do estado significa um prelúdio da década de 1990 assim como um prenúncio da escalada do futuro; romper paradigmas era necessário, inovar era preciso, realizar escaladas de qualidade atlética com ética alpina era o meu estilo e me sentia preparado para renovar o montanhismo gaúcho. E como pioneiro deste estilo, foi o que fiz.

O maior acontecimento da escalada gaúcha foi a conquista da lendária Pedra do Segredo de Caçapava do Sul, desde seu projeto até a conclusão da escalada com êxito e excepcional alegria. A primeira etapa da escalada (em fevereiro de 1990) foi realizada com sucesso e irmandade entre os membros da equipe (João Giacchin, Alexandre Zavaski e Guilherme Zavaschi). Esta irmandade ajudou a definir a qualidade do êxito do projeto e definiu o triunfo da escalada; uma atitude exemplar que se tornaria memorável e que serviu como um prefácio de escalada digna e recomendável que transformaria a vida de todo aspirante de alpinismo e escalada em rocha. A escalada ‘Sem Medo de Ser Feliz’ da Pedra do Segredo se tornou mais que uma marca na escalada gaúcha, se tornou um estilo de escalada que é uma referência nacional. Todo um êxito!

3ª Etapa da Conquista:

Segunda e definitiva investida, 03 de março de 1990:

Para esta etapa final convidei um célebre e renomado alpinista não gaúcho; O excelente escalador e engenheiro florestal Edson Struminski (da Serra do Mar do Paraná). Era o momento de divulgar a ‘escalada de vanguarda’ a nível nacional. E Edson (mais conhecido como Du Bois) era redator de uma revista de montanhismo de circulação nacional. A repercussão seria memorável!

Os dois escaladores com habilidade e entusiasmo acabaram juntos a escalada que estava destinada a servir de passaporte para que o Rio Grande do Sul se tornasse conhecido no meio do montanhismo nacional. O projeto foi um sucesso!

A épica e icônica escalada da Pedra do Segredo pela via então batizada com o sugestivo e entusiástico nome de “Sem Medo de Ser Feliz”, foi a mais significativa realização do montanhismo gaúcho do século passado, por ter sido uma escalada transformadora.

Hoje em dia a escalada da ‘Pedra do Segredo’ está entre as 50 escaladas mais clássicas e mais belas do Brasil. Outro motivo a ser celebrado com entusiasmo e alegria ímpar!

Ressignificar é preciso!

Durante os 30 anos de cultura de escalada na Pedra do Segredo muitos alpinistas, montanhistas e escaladores aprenderam a escalar com critério alpino e habilidade atlética pela via ‘Sem Medo de Ser Feliz’ (e pelas vias do passado); um projeto audacioso para à época e que serviu satisfatoriamente como um autêntico prelúdio da escalada contemporânea e do futuro.

Agora estamos no futuro, e o passado sempre será lembrado como o antídoto pertinente que marcou um antes e um depois na escalada brasileira; o estilo de escalada, a ética e a autenticidade dos pioneiros sempre serão referência nacional para todos os que desejam iniciar-se neste esporte espetacular que sempre foi de valor poético, imaterial e não convencional.

A Formação geológica da Serra do Segredo

Os espetaculares afloramentos rochosos da região da Serra do Segredo, situado na região da Campanha Gaúcha, segundo o professor de geologia da Universidade Federal do Pampa Campus Caçapava do Sul, Felipe Guadagnin, foram formadas na transição entre dois dos períodos mais incríveis da fantástica urdidura da formação do planeta Terra: – “As unidades geológicas que ocorrem na região da Serra do Segredo são muito antigas e pertencem a dois períodos muito importantes da história da Terra, o Proterozóico (vida antiga) e o Fanerozóico (vida visível).

Os rochedos desta região do Rio Grande do Sul, os quais prestigiamos hoje em dia, fazem parte de uma era de consideráveis transformações nas formas de vida, que ocorreram a aproximadamente 550 milhões de anos. Durante o Proterozóico, a vida na Terra era formada por organismos microscópicos ou que não possuíam esqueleto ou carapaça rígida. A partir do Fanerozóico, surgem os organismos maiores e com esqueleto interno ou externo. Na região da Serra do Segredo, as rochas preservaram os fósseis mais antigos do estado, que comprovam que as rochas da região foram formadas nesse período e contribuem para a compreensão da evolução da vida terrestre.

Essas características somadas a diversos outros atributos geológicos, geomorfológicos, estéticos e paisagísticos fizeram com que Caçapava do Sul fosse decretada como a Capital Gaúcha da Geodiversidade (lei 14.708 de 15 de julho de 2015:

Além disso, uma estratégia de desenvolvimento regional está sendo desenvolvida pela Unipampa e UFSM para que, em um futuro próximo, Caçapava do Sul seja reconhecida pela UNESCO como um Geoparque Global (UNESCO Global Geopark –UNESCO Global Geoparks | United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)

O professor Felipe Guadagnin argumenta que as características geológicas de Caçapava do Sul permitem que ela seja chancelada pela UNESCO como um território que contém significado geológico internacional, gerido em um contexto holístico de proteção, educação e desenvolvimento sustentável.

A icônica e mítica escalada da pré-histórica Pedra do Segredo foi realizada neste belíssimo ‘afloramento geológico de aproximadamente 550 milhões de anos’. Pedra misteriosa que hoje em dia é a principal atração turística do fabuloso Parque Natural Municipal Pedra do Segredo (área gerida por uma parceria público-privada atualmente a cargo da empresa Flor de Tuna, dirigida pela querida Jackeline Moreira, quem incentiva positivamente o projeto deste filme).

Por João Giacchin (Londres, 30 de junho de 2020)