Com um arrojado projeto de expansão, tendo o pioneirismo como marca registrada, foi a 1ª Agência do Sistema Sicoob a se instalar na metade Sul do Estado do RS, com a inauguração no dia 26 de setembro de 2019. Assim como a cidade de Caçapava do Sul, a agência também leva o nome de “Portal do Pampa”. E tem por objetivo atender todos os segmentos: Empresas, Produtores Rurais e Pessoas Físicas.

O Sicoob é o maior sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil, composto por mais de 4,8 milhões de cooperados, presente em todo o território nacional, com mais de 2 mil municípios e com 385 cooperativas singulares que integram o sistema. Todas com o propósito de conectar pessoas para promover justiça financeira e prosperidade.

Vale ressaltar que todos os recursos investidos dentro da cooperativa retornam onde ela está inserida e os resultados, para os associados na forma de divisão das sobras, situação esta que já pode ser comprovada pelos associados da agência de Caçapava do Sul.

Conquistas à base de muito trabalho, credibilidade, confiança e transparência, juntamente com os associados e parceiros que contribuíram na captação de recursos, carteira de crédito e de produtos e serviços.

O Sicoob contribuiu com a economia local, liberando recursos aos associados, sendo grande parte destinados aos produtores rurais e empresários para o fomento de suas atividades, e promete novos projetos para 2021.

Agradecemos a todos que estão juntos escrevendo esta história. Faremos todo possível para estar próximos, retribuindo com um excelente atendimento.