A edição de hoje já está nas bancas

Quase um milhão de litros de água distribuídos no interior: desde 23 de dezembro de 2022, a Secretaria de Agropecuária, Indústria e Comércio vem atendendo a localidades de Caçapava que enfrentam falta de água para consumo humano e animal devido à estiagem. E a situação vem se agravando mês a mês

Restauro da Casa Borges: execução da segunda etapa deve começar no dia 20

Iniciado o prazo para declarar o Imposto de Renda: saiba como destinar parte do seu IRPF aos Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente e dos Direitos da Pessoa Idosa

Anunciados recursos para o Campus Caçapava da Unipampa

Apresentado projeto para a construção de nova ponte no Passo da Canoa: para que a obra seja executada, é aguardada a manifestação da Prefeitura de Santana da Boa Vista. Como o local demarca o limite entre os municípios, metade dos recursos deve vir dos cofres santanenses

Falta de segurança na região do Clube Recreativo em pauta novamente

II Festa do Azeite de Oliva deve ocorrer em outubro: de acordo com a organização, mudança de data servirá para otimizar o tempo e a busca de parceiros, além de priorizar a venda do azeite

Homem é preso por tráfico

Colunas de Anna Zoé Cavalheiro, Casa de Cultura Juarez Teixeira, Fábio Burch Salvador, Isabela Brito Oliveira, Padre Antônio Hermes e Zauri Tiaraju de Castro

