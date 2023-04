A edição de hoje já está nas bancas

Confira os destaques:

Confirmados dois casos de dengue em Caçapava: segundo a Prefeitura, uma pessoa contraiu a doença na cidade, e a outra durante viagem. Nove suspeitas já foram notificadas ao Município, duas seguem em investigação

Presidente da Câmara cobra a nomeação de guardas municipais

Prefeitura deve instalar portão eletrônico e câmeras nas escolas: medida foi definida em reunião entre o prefeito Giovani Amestoy e a secretária da Educação, Gislaine Huerta. Encontro entre a Administração Municipal e representante da Brigada Militar também teve como tema a segurança nas escolas

Primeira etapa do Circuito Correr & Caminhar é neste domingo

Empresa de Lavras do Sul recebe o Selo Arte: Ouro do Pampa é a primeira indústria do Estado a receber a outorga, conferida pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, e planeja iniciar operações em Caçapava

Abertas as inscrições para conselheiros tutelares

Espetáculo “Triângulo cultural delas” tem apresentação única hoje

Colunas de Anna Zoé Cavalheiro, Casa de Cultura Juarez Teixeira, Fábio Burch Salvador, Isabela Brito Oliveira, Padre Antônio Hermes e Zauri Tiaraju de Castro

