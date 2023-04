A edição de hoje já está nas bancas

Confira os destaques:

Cidade amanhece com as torneiras vazias: ontem, moradores de diversos bairros foram surpreendidos com uma interrupção no abastecimento de água. Conforme a Corsan, a causa foi o baixo nível da barragem Fonte do Mato, que ficou insuficiente para captação

Santana da Boa Vista receberá ajuda federal para o combate à estiagem: conforme o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, serão destinados R$ 76 mil para o município vizinho

Festival Cabobu é neste fim de semana: evento, que ocorre em Pelotas, terá apresentação do Grupo Clara Nunes e homenagem a Caçapava

A febre do pádel atinge os caçapavanos

Comitiva apresenta os resultados de viagem à Brasília

Artigo: oncologista caçapavano Stephen Stefani fala sobre o uso de inteligência artificial no cuidado da saúde

Colunas de Anna Zoé Cavalheiro, Casa de Cultura Juarez Teixeira, Fábio Burch Salvador, Isabela Brito Oliveira, Padre Antônio Hermes e Zauri Tiaraju de Castro

