A edição desta semana já está nas bancas

Confira os destaques:

Coral sofre com falta de recursos e de coralistas: fundado nos anos 1990, chegou a ter 30 membros e a participar de eventos no RS e fora dele. Hoje, dos 15 integrantes, 12 são mulheres. Faltam vozes masculinas, em especial no naipe tenor. Além disso, o grupo depende de repasses do Poder Público, que só ocorrem no segundo semestre. A falta de recursos dificulta a criação de uma agenda de apresentações

Sede da Associação dos Moradores das Guaritas é reinaugurada: foram investidos R$ 50 mil na reforma. Agora, o local também passa a ser um centro de atenção aos turistas que visitarem o Geoparque Caçapava

Recicla Pampa recebe novo caminhão: veículo foi adquirido por R$ 250 mil, com recursos de emendas do deputado Luiz Fernando Mainardi (PT) e do agora ministro Paulo Pimenta (PT)

Escola de patinação Sonho sobre Rodas promove rústica inclusiva: objetivo é angariar fundos para o espetáculo de final de ano

Pacientes do SUS podem fazer cirurgias de catarata em Caçapava

Vereador propõe o cadastramento de escola para turno integral

Colunas de Anna Zoé Cavalheiro, Casa de Cultura Juarez Teixeira, Fábio Burch Salvador, Isabela Brito Oliveira, Padre Antônio Hermes e Zauri Tiaraju de Castro

