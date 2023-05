A edição de hoje já está nas bancas

Confira os destaques:

Unesco reconhece Caçapava como Geoparque Mundial: agora, o Município deve tratar de cumprir 10 recomendações da Organização, que incluem a criação do Centro Interpretativo do Geoparque Caçapava e o restauro do Cine Rodeio

Alunos do Dinarte Ribeiro apresentam seminário: evento faz parte do projeto “Escola Limpa, exercitando a cidadania, promovendo saúde física e mental”, coordenado pela professora Débora Freitas. Foram apresentadas ações sobre conscientização e cuidado com a limpeza do ambiente escolar, trabalhando conceitos como coletividade, respeito, qualidade de vida, empatia e sustentabilidade

Projeto do Centro de Qualificação Profissional Minas do Camaquã é apresentado na Fenasul Expoleite: criado pela Agptea, o local oferecerá cursos voltados à fruticultura

Torneio beneficente é neste fim de semana: objetivo é arrecadar recursos para o tratamento oncológico de uma criança

BM prende dois homens por tráfico

Contrabandista é preso em Caçapava

Prefeitura anuncia novo secretário de Obras

