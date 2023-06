A edição de hoje já está nas bancas

Confira os destaques:

Torneio beneficente reúne 58 atletas em Caçapava: evento contou com participantes do município e de cidades da região, e arrecadou mais de R$ 2 mil. Valor foi destinado à família de Telmo Pazinato Fagundes, de 11 anos, que passa por tratamento oncológico em Porto Alegre

Concluído inquérito sobre arrombamento de lotérica: investigações apontaram uma organização criminosa de Alvorada como autora do crime

ACF estreia amanhã no Gauchão de Futsal: partida será contra o Trianon Canguçu, às 20h, no Melão

Prefeitura anuncia repasse para o Coral: no total, R$ 22 mil devem ser destinados ao grupo, em sete parcelas

Câmara deve realizar sessão plenária em Minas do Camaquã: reunião foi proposta pelo presidente da Casa, Silvio Tondo (PP), sob a justificativa de aproximar a comunidade do Legislativo

Vereadora propõe identificação especial para pessoas com deficiências ocultas no município: uso do cordão de girassol é um método reconhecido internacionalmente

Colunas de Anna Zoé Cavalheiro, Casa de Cultura Juarez Teixeira, Elver Ubirajara Teixeira, Enedy da Rosa Vivian, Fábio Burch Salvador, Isabela Brito Oliveira, Padre Antônio Hermes e Zauri Tiaraju de Castro

