A edição de hoje já está nas bancas

Homem é morto durante abordagem policial: suspeito de tentativa de estupro, ele teria avançado contra os policiais militares com uma faca

PRF prende suspeitas de furto em loja de Caçapava: valor das mercadorias é estimado em R$ 3.200,00

Alunos da EENSA plantam mudas de árvores frutíferas: estudantes do 1º ano do Ensino Médio participaram de ação alusiva à Semana do Meio Ambiente

O que rola na Casa? No último final de semana, a edição de inverno do Brique das Estações movimentou a cidade, impulsionando as vendas de artesãos locais para o Dia dos Namorados. Confira os detalhes do evento, o que mais rolou na CCJT nesta semana e o que irá acontecer nos próximos dias

Inscrições abertas para o Enem 2023

Últimos dias para se inscrever na UFSM

Segunda etapa do Circuito Correr e Caminhar é neste domingo: inscrições são limitadas a 200 participantes e podem ser feitas até amanhã, ao meio-dia

Hospital realiza prestação de contas

Colunas de Anna Zoé Cavalheiro, Casa de Cultura Juarez Teixeira, Elver Ubirajara Teixeira, Fábio Burch Salvador, Isabela Brito Oliveira, Padre Antônio Hermes, William Brasil e Zauri Tiaraju de Castro

