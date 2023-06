A edição de hoje já está nas bancas

Confira os destaques:

II Encontros Insólitos começa hoje: evento ocorre até amanhã, em Minas do Camaquã, e terá vigílias noturnas e palestras com o idealizador do projeto, Fred Morsch, que falará sobre abduções, e com o ufólogo Rony Vernet, que abordará ataques de OVNIs no Norte do país e os recentes acontecimentos relacionados ao fenômeno nos EUA

Morre o professor e escultor José Machado: ele foi o criador dos mais importantes monumentos da cidade, como a Pipa do Noca e o Guerreiro Farrapo

Câmara aprova a contratação de profissionais da Saúde

Último dia para se inscrever no Enem

13ª CRE lança projeto sobre segurança além das escolas: objetivo é oferecer a pais e responsáveis um melhor entendimento sobre o universo em que os alunos estão inseridos na Era da Tecnologia

Secretaria de Assistência Social retoma o projeto Jantar Solidário

Animais soltos nas ruas causam transtornos

Inscrições abertas para curso sobre como elaborar um projeto cultural

Confira a programação da CCJT para o segundo semestre

Colunas de Anna Zoé Cavalheiro, Casa de Cultura Juarez Teixeira, Elver Ubirajara Teixeira, Enedy da Rosa Vivian, Fábio Burch Salvador, Isabela Brito Oliveira, Padre Antônio Hermes e Zauri Tiaraju de Castro

