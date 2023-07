A edição de hoje já está nas bancas

Confira os destaques:

Qual a participação da mulher negra no empreendedorismo caçapavano? Este é o tema do Trabalho de Conclusão de Curso de Alessandra Dorneles e Kethelen Dorneles, mãe e filha, alunas do Curso Técnico em Administração, do Instituto Estadual de Educação Dinarte Ribeiro. Orientadas pelas professoras Adriana Pozzebon e Rita Fournier, elas conduziram entrevistas com 15 caçapavanas, todas mulheres negras, para analisar o perfil dessas empresárias

Caçapava e Santana se mobilizam para elevar a entrância da Comarca

Lideranças políticas se unem por Instituto Federal em Caçapava: objetivo é que o município seja a sede de um novo campus do Instituto Federal Farroupilha. Os Institutos Federais são instituições especializadas na oferta de educação profissional e tecnológica em todos os níveis, podendo oferecer diferentes tipos de cursos, além de licenciaturas, bacharelados e pós-graduações

Concluída a reforma da escola Inocêncio Prates Chaves

Prefeitura promove o 1º Sábado Cultural

Alexandre Nabaes Ferreira recebe o título de Cidadão Caçapavano

Colunas de Anna Zoé Cavalheiro, Casa de Cultura Juarez Teixeira, Elver Ubirajara Teixeira, Enedy da Rosa Vivian, Fábio Burch Salvador, Isabela Brito Oliveira, Padre Antônio Hermes, William Brasil e Zauri Tiaraju de Castro

