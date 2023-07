A edição de hoje já está nas bancas

Confira os destaques:

Educação Financeira a um click: estudante de Administração na UFSM, Ana Constante lançou um canal no YouTube em 2020, para falar sobre o tema. Após uma pausa em que se dedicou a pesquisas na universidade, e influenciada pelos resultados obtidos, retomou o projeto, mas com um foco diferente: agora, usa o espaço para dar dicas a pessoas de baixa renda sobre como equilibrar as contas

Sessão de autógrafos de Alcy Cheuiche é amanhã: escritor está lançando nova edição de Nos céus de Paris, romance sobre a vida de Santos Dumont

Caçapava recebe o III Fórum de Promoção da Igualdade Racial

Proposta a criação de EMEI em Minas do Camaquã

Vereador busca soluções para casas em situação de risco

Comida na mesa é dignidade, com certeza: novos kits são distribuídos

Agosto terá gastronomia, literatura e cinema na CCJT

Colunas de Anna Zoé Cavalheiro, Casa de Cultura Juarez Teixeira, Elver Ubirajara Teixeira, Fábio Burch Salvador, Isabela Brito Oliveira, Padre Antônio Hermes e Zauri Tiaraju de Castro

