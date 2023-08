A edição de hoje já está nas bancas

Confira os destaques:

Caçapavanos se destacam em competição escolar: alunos do IME Augusta Maria de Lima Marques e do IEE Dinarte Ribeiro conquistaram medalhas de ouro, prata e bronze na disputa de Taekwondo no Campeonato Estudantil do Rio Grande do Sul

Homem é preso por porte ilegal de arma e tráfico

Batalhão de Caçapava recebe novos policiais

Colunistas: Zauri Tiaraju comenta o processo para instalação de uma mina de fosfato em Lavras

Inscrições abertas para a quarta etapa do Circuito Correr & Caminhar 2023

Escola deve ganhar quadra coberta

Colunas de Anna Zoé Cavalheiro, Casa de Cultura Juarez Teixeira, Elver Ubirajara Teixeira, Fábio Burch Salvador, Isabela Brito Oliveira, Padre Antônio Hermes e Zauri Tiaraju de Castro

