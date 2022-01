Confira os destaques:

Un galán hecho en Caçapava: o ator caçapavano Marcus Ornellas atua nas novelas do México desde 2011, e seu primeiro trabalho como protagonista, agora, pode ser conferido também no Brasil. Ele interpreta o jornalista Martin Guerra em “Se nos deixam”, nova novela das tardes do SBT.

Prefeito Giovani Amestoy tem reunião com o governador Eduardo Leite

Estado em alerta: com o aumento de casos de Covid-19 e de internações em leitos clínicos e de UTI no Rio Grande do Sul, o governador Eduardo Leite anunciou a emissão de Alertas às 21 regiões Covid. Com isso, medidas mais restritivas devem ser adotadas. Em Caçapava, segundo a Prefeitura, não deve haver alterações no decreto vigente

Vacinação infantil passa a ser por faixa etária

Prejuízos às culturas de soja e de milho passam de R$ 36 bilhões no Estado

Colunas de Anna Zoé Cavalheiro, Isabela Brito Oliveira e Zauri Tiaraju de Castro

