Confira os destaques:

Secretaria de Obras está em novo endereço

Estudante de Caçapava alcança nota 980 na redação do Enem

Unipampa tem dois processos seletivos abertos. Inscrições pelo Sisu encerram hoje

Professores municipais receberão 33,24% de aumento salarial

Luis Fernando Torres participa de reuniões em Brasília: Encontros trataram do enfrentamento à estiagem no Estado. Vereador se disse preocupado com as respostas do Governo Federal

Caçapava pode ficar fora do Dia C de vacinação infantil contra a Covid-19: realização do evento programado para amanhã em todo o RS depende do recebimento de nova remessa de vacinas

Custo de produção do arroz pode passar de R$ 90,00 a saca

Pesquisa do Sebrae RS mostra que empreendedores gaúchos estão confiantes

Caçapavano lança livro O consertador de estradas

Leia, nesta edição, conto inédito de José Osmar Pumes, aluno das Oficinas de Criação Literária de Alcy Cheuiche

Colunas de Anna Zoé Cavalheiro, Fábio Burch Salvador, Isabela Brito Oliveira, Padre Antônio Hermes e Zauri Tiaraju de Castro

