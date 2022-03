Confira os destaques:

Uma nova sede para os bombeiros: assunto foi tema de entrevista do novo comandante do CBM no município, tenente Alessandro Denardini, à Gazeta. Ele também falou dos incêndios que vêm sendo registrados em Caçapava

Ultramaratonista caçapavano se exercita por 12 horas: objetivo foi arrecadar recursos para o tratamento de saúde do paratleta Vladmi dos Santos. Enquanto seus conterrâneos doavam, Gabriel Gasparoto percorreu 90 quilômetros correndo e caminhando

Caçapava registra 113 milímetros de chuva em uma semana

Cidade poderá enfrentar racionamento de água

Vencedores do 2º Festival da Canção Nativista Autoral serão conhecidos neste domingo

Campanha “Comércio Forte, Caçapava do Sul Forte” entra na reta final

Colunas de Anna Zoé Cavalheiro, Casa de Cultura Juarez Teixeira, Fábio Burch Salvador, Isabela Brito Oliveira, Padre Antônio Hermes e Zauri Tiaraju de Castro

