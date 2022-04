A edição de hoje já está nas bancas

Confira os destaques:

Piú bella: Lucilene Lobato, caçapavana do Seivalzinho, é modelo há apenas sete anos e já ganhou as passarelas internacionais. Atualmente, mora na Itália, de onde conversou com a Gazeta

Prefeitura recebe recursos do Estado: verbas são destinadas à criação do museu a céu aberto no Forte e a obras no Estádio Macedão

Covid-19: mais de 90% das crianças caçapavanas estão vacinadas

Exposição sobre tango e bandoneons ocorre neste domingo

Flávio Monteiro será homenageado pela Câmara: ex-secretário de Planejamento e Meio Ambiente receberá a Comenda Charrua

Esporte: caçapavanos se destacam em competições na região

Colunas de Anna Zoé Cavalheiro, Casa de Cultura Juarez Teixeira, Fábio Burch Salvador, Isabela Brito Oliveira, Padre Antônio Hermes e Zauri Tiaraju de Castro

