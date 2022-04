A edição de hoje já está nas bancas

Confira os destaques:

Elas são as Soberanas: escolhidas por voto popular, Karine Trindade (Rainha), Ana Constante (Princesa) e Bruna Meireles (Miss Simpatia) formam a corte da I Festa do Azeite de Caçapava do Sul, evento que ocorre entre 27 e 29 de maio

“Paixão de Cristo” será apresentada hoje à noite: após 10 anos, adaptação teatral volta a ser encenada em Caçapava. Apresentação ocorre no Ginásio de Esportes Dr. Cyro Carlos de Melo, às 19h30min

Uso de máscaras em ambientes fechados não é mais obrigatório

Chefe do Estado-Maior do Exército visita Caçapava: em reunião, prefeito Giovani Amestoy solicitou a limpeza das paredes do Forte D. Pedro II e a autorização para a criação do museu a céu aberto na área interna da muralha histórica

Com preços altos dos fertilizantes, produtores buscam alternativas

Colunas de Anna Zoé Cavalheiro, Casa de Cultura Juarez Teixeira, Fábio Burch Salvador, Isabela Brito Oliveira, Padre Antônio Hermes e Zauri Tiaraju de Castro

