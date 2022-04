A edição de hoje já está nas bancas

Confira os destaques:

Jovem caçapavano se destaca no Jiu-jitsu: Alisson dos Santos é conhecido como Pit bull por seu estilo de combate. Ele compete há apenas dois anos e já acumula vários títulos. Das 55 lutas de sua carreira, soma 39 vitórias, sendo 32 por finalização

Alunos do Dinarte Ribeiro dão vida a pinturas: projeto “Obra Viva”, coordenado pelos professores Joelma Fernandes e Alex Freitas, apresentou uma mostra em que os estudantes eram as próprias obras de arte.

Mães cobram melhor atendimento na maternidade do Hospital: nesta semana, elas se reuniram com o prefeito Giovani Amestoy e com o presidente da Câmara, Luis Fernando Torres, para tratar do assunto

Chuvas causam estragos na cidade e no interior

Exame toxicológico passa a ser obrigatório para agentes políticos

Gratificação de difícil acesso é tema de reunião entre vereadores e Sindicato

Ilson Tolfo Tondo recebe o título de Vereador Emérito

Colunas de Anna Zoé Cavalheiro, Casa de Cultura Juarez Teixeira, Fábio Burch Salvador, Isabela Brito Oliveira, Padre Antônio Hermes e Zauri Tiaraju de Castro

Você encontra a Gazeta nas seguintes bancas parceiras:

Elefantinho da Sorte

Floricultura da Sara

Mercado Tabajara

Mercado Tchê

Supermercado Center

Supermercado Jaime

Supermercado Kaiser

Supermercado Minuano (matriz e filial)

Supermercado União