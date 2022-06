A edição de hoje já está nas bancas

Confira os destaques:

1ª Festa do Azeite de Oliva foi um sucesso: apesar do frio e da chuva, os caçapavanos abraçaram o evento. Em uma cobertura especial, a Gazeta conta como foram os três dias de Festa.

Caçapavana representa o Brasil em evento da Organização Internacional do Trabalho: Manoela Dutra Macedo está na Suíça desde 27 de maio

Unipampa se posiciona contra o uso do herbicida 2,4D: segundo a instituição, plantas do vinhedo cultivado para pesquisas e atividades do curso de Enologia, no Campus Dom Pedrito, foram mortas pelos efeitos deste agrotóxico

Governo do Estado lança o SOS Estiagem

Rústica reúne atletas de 15 municípios em Caçapava

Colunas de Anna Zoé Cavalheiro, Casa de Cultura Juarez Teixeira, Fábio Burch Salvador, Isabela Brito Oliveira, Padre Antônio Hermes e Zauri Tiaraju de Castro

Você encontra a Gazeta nas seguintes bancas parceiras:

Elefantinho da Sorte

Floricultura da Sara

Mercado Tabajara

Mercado Tchê

Supermercado Center

Supermercado Jaime

Supermercado Kaiser

Supermercado Minuano (matriz e filial)

Supermercado União