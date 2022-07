A edição de hoje já está nas bancas

Confira os destaques:

Dinarte Ribeiro promove palestra sobre o Dia do Orgulho LGBTQIA+: idealizado pelos alunos da turma 101 e coordenado pelo professor Alex Freitas, o evento contou com falas da vereadora Mirella Biacchi e do secretário de Cultura e Turismo, Stener Camargo

Amestoy participa da Mobilização Municipalista: em evento promovido pela Confederação Nacional dos Municípios, chefes do Executivo de mais de mil cidades brasileiras debateram as pautas-bomba aprovadas e em discussão no Congresso Nacional

Caçapava fica em 30º lugar em ranking nacional da transparência

Prefeitura firma convênio com o Estado para perfurar poço artesiano no Rincão de Lourdes

Acidente causa duas mortes

Agência FGTAS/SINE tem novo coordenador

Conto inédito da caçapavana Marlei Lopes de Oliveira

Colunas de Anna Zoé Cavalheiro, Casa de Cultura Juarez Teixeira, Isabela Brito Oliveira, Padre Antônio Hermes e Zauri Tiaraju de Castro

Você encontra a Gazeta nas seguintes bancas parceiras:

Elefantinho da Sorte

Floricultura da Sara

Mercado Tabajara

Mercado Tchê

Supermercado Center

Supermercado Jaime

Supermercado Kaiser

Supermercado Minuano (matriz e filial)

Supermercado União