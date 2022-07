A edição de hoje já está nas bancas

Confira os destaques:

AGPTEA adquire área para criar Centro de Qualificação Profissional: a Associação comprou o Hotel Minas para implantar o Centro, onde funcionará um hotel com capacidade para até 50 pessoas e serão ofertados cursos

Audiência Pública debate atendimentos na maternidade do HCVL

Caçapavano e australiano: João Marcelo Dutra Macedo foi morar na Austrália em 2015. Após sete anos vivendo no país do continente oceânico, ele recebeu o título de cidadão australiano no início de julho

Unipampa abre inscrições para processo seletivo

Escolas estaduais recebem notebooks para uso dos alunos

Ruth Velho Dias dará nome ao quiosque do Parque da Fonte do Mato: local fica em área doada por sua família ao município. Homenagem foi aprovada por unanimidade na Câmara

Diretor da Unipampa pede melhorias no transporte dos alunos

Colunas de Anna Zoé Cavalheiro, Casa de Cultura Juarez Teixeira, Fábio Burch Salvador, Isabela Brito Oliveira, Padre Antônio Hermes e Zauri Tiaraju de Castro

