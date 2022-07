A edição de hoje já está nas bancas

Confira os destaques:

Audiência pública discute a situação das estradas do município: com o plenário da Câmara lotado, autoridades, produtores rurais, presidentes e representantes de entidades puderam debater soluções para um problema que perdura há vários anos em Caçapava, trazendo prejuízos a quem vive no campo

Coronel Tiaraju será candidato a deputado estadual

Crianças de quatro anos já podem se vacinar contra a Covid-19

Reforma do Melão é finalizada: Primeiro teste do local será amanhã, quando a ACF enfrenta a Asserc, de Bagé, pelo Gauchão Série C

Rústica reúne atletas de todo o Estado em Caçapava

Gabriel Gasparotto conquista o 4º lugar em etapa do Circuito Trilhas e Montanhas

BM prende foragido da Justiça

Colunas de Anna Zoé Cavalheiro, Casa de Cultura Juarez Teixeira, Isabela Brito Oliveira e Padre Antônio Hermes

