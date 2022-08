A edição de hoje já está nas bancas

Confira os destaques:

STR completa 60 anos

Professor Alex Freitas lança seu primeiro livro: Depois do pôr do sol é voltado aos adolescentes, e fala sobre as situações vividas nessa etapa

Ricardo Martins conquista o 41º Efipan

Hortaliças crescem mais estimuladas por luz artificial à noite: Pesquisa desenvolvida pela UFSM em Cachoeira teve resultados positivos na primeira colheita

Nesta edição, conto inédito do escritor Alcy Cheuiche

Colunas de Anna Zoé Cavalheiro, Casa de Cultura Juarez Teixeira, Isabela Brito Oliveira, Notas da Receita Federal e Padre Antônio Hermes

Você encontra a Gazeta nas seguintes bancas parceiras:

Elefantinho da Sorte

Floricultura da Sara

Mercado Tabajara

Mercado Tchê

Supermercado Center

Supermercado Jaime

Supermercado Kaiser

Supermercado Minuano (matriz e filial)

Supermercado União