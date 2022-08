A edição de hoje já está nas bancas

Confira os destaques:

Pesquisadoras estudam plantas medicinais no quilombo de Caçapava: o Geoparque Caçapava está desenvolvendo o projeto “A etnobotânica no quintal do Quilombo Picada das Vassouras”, coordenado pela professora Suzane Marcuzzo. Conforme a pesquisadora, o objetivo é explorar o conhecimento tradicional dos quilombolas sobre as plantas

Caçapavana se destaca no segmento gospel: Franciele Mello Brasil participou de vários concursos e já se apresentou na África

Bem-Taxista: profissionais do município se mobilizam pelo auxílio

Secretaria de Cultura e Turismo planeja mostra sobre bandas

Lançada oficialmente a 45ª Expointer

Exportações gaúchas caem no segundo trimestre

Colunas de Anna Zoé Cavalheiro, Casa de Cultura Juarez Teixeira, Isabela Brito Oliveira e Padre Antônio Hermes

