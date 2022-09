A edição de hoje já está nas bancas

Confira os destaques:

Caçapavanos prestigiam o Desfile Cívico: as calçadas da Rua Quinze de Novembro ficaram lotadas na tarde de quarta-feira para prestigiar as entidades que percorreram o trajeto entre as praças Mathias Campos Velho e Dr. Rubens da Rosa Guedes

Em conto, Lauricio Costa relembra personagens da história recente de Caçapava

Clube Recreativo Harmonia comemora 51 anos com diversas atividades

Programa Aluno Cidadão: aprovadas 11 propostas em Sessão Plenária ocorrida na terça-feira. Pedidos de providência e indicações serão encaminhados ao Executivo

Unipampa promove Mostra Farroupilha

Exposição sobre bandas marciais e escolares ocorre no Centro de Cultura

Colunas de Anna Zoé Cavalheiro, Casa de Cultura Juarez Teixeira, Isabela Brito Oliveira e Padre Antônio Hermes

