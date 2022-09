A edição de hoje já está nas bancas

Confira os destaques:

Comarca volta a ter juízes titulares: Barbara Pereira Saraiva e Odijan Paulo Gonçalves Ortiz tomaram posse na segunda-feira (12). À Gazeta, eles falam sobre a escolha da cidade como local de trabalho e o planejamento para colocar em dia os processos e as audiências que estão atrasadas

Médicos pedem demissão coletiva do HCVL, afirma Sindicato: dentre os motivos, estão as denúncias de violência obstétrica e as condições de trabalho na instituição

Santana da Boa Vista completa 200 anos de fundação: tudo começou quando, após escapar ao ataque de uma onça na localidade hoje conhecida como Toca da Tigra, Jacinto Inácio da Silva mandou erguer uma capela para Santa Ana, a quem havia pedido auxílio. A construção – a primeira do então povoado – foi concluída em 1822

Anna Zoé Cavalheiro repercute o conto “Pelas calçadas da Rua XV”, de Lauricio Costa

Quinta parte de Ases da Independência, de Rivadavia Severo

Historiador João Timótheo Esmério Machado comenta a Revolução Farroupilha

Caçapavanos se destacam em competições

Colunas de Anna Zoé Cavalheiro, Casa de Cultura Juarez Teixeira, Isabela Brito Oliveira e Padre Antônio Hermes

Você encontra a Gazeta nas seguintes bancas parceiras:

Elefantinho da Sorte

Floricultura da Sara

Mercado Tabajara

Mercado Tchê

Supermercado Center

Supermercado Jaime

Supermercado Kaiser

Supermercado Minuano (matriz e filial)

Supermercado União