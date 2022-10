A edição de hoje já está nas bancas

Confira os destaques:

Avaliação do Geoparque Caçapava tem data marcada: avaliadores da Unesco virão ao município para elaborar um parecer, que será analisado pelo Conselho do Programa Internacional de Geociências e Geoparques. Após, uma assembleia decidirá se concede o selo do Programa a Caçapava. Em entrevista, o professor André Borba e o secretário Stener Camargo falam sobre o processo de avaliação, sua importância, e os benefícios que a concessão do selo trará à cidade.

Primeiro turno das Eleições: saiba como os candidatos à presidência, ao governo do RS e ao Senado se saíram no município, e conheça os eleitos a deputado estadual e federal

Caçapavano lança livro sobre alianças e conflitos políticos no Império Romano

Cross Country Forte Dom Pedro II: evento beneficente reúne 42 atletas em Caçapava. Eles enfrentaram um percurso com trechos de subida e grama no entorno do ponto turístico

Fábio Burch Salvador é homenageado com o título de Cidadão Caçapavano: proposta partiu do vereador Antônio Almeida Filho em reconhecimento ao trabalho do agente da Receita Federal na cidade e na região

Colunas de Anna Zoé Cavalheiro, Casa de Cultura Juarez Teixeira, Isabela Brito Oliveira, Notas da Receita Federal e Padre Antônio Hermes

