A edição de hoje já está nas bancas

À espera de temperaturas mais altas: oficialmente, o plantio da soja começou no Estado no início do mês. Em Caçapava, o manejo do solo já foi feito pelos produtores, que agora aguardam que o frio vá embora e temperaturas mais adequadas cheguem para que as sementes possam ser plantadas

CCJT comemora um ano de funcionamento com grande programação

Exposição destaca o artesanato caçapavano

Thainá de Oliveira compete nas finais do JERGS: jovem promessa do atletismo caçapavano conquistou o primeiro lugar nas provas de 800 metros e de 3 mil metros na última classificatória dos Jogos Estudantis. Na mesma etapa, outros dois alunos da região tiveram bons resultados

Aprovadas alterações no Plano Diretor do Município

Prefeito e secretária da Saúde vão a Brasília em busca de recursos

Situação do Clube Recreativo é tema de reunião

Colunas de Anna Zoé Cavalheiro, Casa de Cultura Juarez Teixeira, Isabela Brito Oliveira, Notas da Receita Federal e Padre Antônio Hermes

