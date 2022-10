A edição de hoje já está nas bancas

Confira os destaques:

Caçapava completa 191 anos: ao longo do tempo, o município foi crescendo, e sua população também. Houve uma época em que todos se conheciam; hoje, muitas pessoas de outros lugares vieram morar aqui e se consideram caçapavanos de coração. Em dois artigos especiais, mostramos esses diferentes pontos de vista. De um lado, Tisa de Oliveira representa os forasteiros; de outro, Lislair Leão Marques, representa quem nasceu em Caçapava

Thainá de Oliveira é ouro: ela conquistou o 1º lugar na prova de 800 metros na final do atletismo dos Jogos Escolares do Rio Grande do Sul. Já na prova de 3 mil metros, ficou com a medalha de prata.

Atletas caçapavanos se destacam no Campeonato Brasileiro de Taekwondo

Vereador relata situações precárias em escola

Colunas de Anna Zoé Cavalheiro, Casa de Cultura Juarez Teixeira, Isabela Brito Oliveira, Notas da Receita Federal, Padre Antônio Hermes e Zauri Tiaraju de Castro

