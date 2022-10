A edição de hoje já está nas bancas

Confira os destaques:

A hora da decisão: Lula ou Bolsonaro? Onyx Lorenzoni ou Eduardo Leite? No domingo, eleitores de todo o país voltam às urnas para decidir quem será o presidente do Brasil pelos próximos quatro anos. E no Rio Grande do Sul, também será escolhido quem governará o Estado neste período. Saiba onde e como votar

Paulo Mendes vence o Circuito Sesc: caçapavano conquistou o 1º lugar na final da prova de 5km, na categoria 50/54 anos

EENSA completa 70 anos: escola iniciou as atividades em 1952, e hoje conta com mais de 700 alunos no ensino fundamental, no ensino médio e na Educação de Jovens e Adultos

Tudo pronto para o Universo Pecuária: promovido pelo Sindicato Rural de Lavras do Sul em parceria com diversas entidades, o evento movimentará o município vizinho com remates, fóruns de discussão e palestras. Um dos destaques é o espaço MULHERAGRO, que visa destacar a participação feminina no setor agropecuário

Prorrogado o prazo para declaração anual de rebanho

LDO 2023 é discutida em audiência pública

Colunas de Anna Zoé Cavalheiro, Casa de Cultura Juarez Teixeira, Isabela Brito Oliveira, Notas da Receita Federal, Padre Antônio Hermes e Zauri Tiaraju de Castro

